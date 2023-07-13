Мир 13 июля 2023, 02:23 Пьяный эстонец протаранил статую Зеленского и скрылся Водитель въехал в статую с головой Зеленского в Эстонии Freepik

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Водитель в нетрезвом состоянии протаранил песчаную статую с головой украинского президента Владимира Зеленского в эстонском городе Тырва. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Нетрезвый житель эстонского Тырва протаранил 76-тонную песчаную „Статую свободы“ с головой Зеленского. Полиция ищет водителя», — сказано в публикации.

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По данным журналистов, шофер Ford скрылся с места ДТП. У автомобиля были финские регистрационные номера. Внутри машины сотрудники правоохранительных органов нашли алкогольные напитки, поэтому предположили, что гражданин управлял транспортом в неадекватном состоянии.

Памятник Зеленскому из песка в Эстонии поставили в феврале этого года. На нем украинский лидер изображен в образе статуи свободы. В левой руке глава киевского режима держит щит с выгравированным трезубцем, а правая рука песчаного президента сжата в кулак.