Мир 03 апреля 2023, 23:24 Пьяный боец ВСУ устроил скандал в спа-отеле из-за русской речи «Страна.ua»: солдат ВСУ повздорил с клиентом спа-отеля в Буковеле из-за русского языка РИА «Новости»

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Военнослужащий ВСУ в нетрезвом состоянии поскандалил с клиентом спа-отеля на горнолыжном курорте Буковеле. Он потребовал, чтобы тот не разговаривал на русском языке, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Солдат ВСУ проходит на курорте реабилитацию. Военный снял видео, на котором отдыхающий оскорбляет его и отравляет обратно в Артемовск.

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Однако по словам супруги клиента отеля, зачинщиком конфликта был сам военнослужащий. Он приставал к отдыхающим с требованием перестать общаться на русском языке и перейти на украинский. Боец возмущался тем, что люди говорят не на украинском, и призывал их уезжать в Россию. Военнослужащий спровоцировал отдыхающего на конфликт, а в нужный момент записал видео. По словам постоялицы отеля, боец был пьян.

Флаг России ранее подняли над администрацией Артемовска, об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Юридически это означает взятие Артемовска.