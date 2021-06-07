Шестерых пьяных британских солдат высадили из поезда в эстонском городе Йыгева недалеко от границы с Россией. Солдат задержали за нарушение общественного порядка.

По данным Daily Mirror, пассажиры пожаловались на поведение пьяных и агрессивных военнослужащих. Проводники не смогли справиться с дебоширами и вызвали правоохранителей.

В итоге участников потасовки передали военной полиции НАТО. За пьяные выходки в поезде им грозит дисциплинарное взыскание. Инцидент прокомментировали в Министерстве обороны Великобритании, заявив, что устанавливают обстоятельства происшествия.

Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane’s усмотрел в случившемся российский след. По его словам, к инциденту могут быть причастны агенты разведки РФ.

В мае британские солдаты НАТО подрались с жителями эстонского городка Тапа. Поводом послужило общение солдат с девушкой, сообщил изданию Virumaa Teataja глава патрульной службы Тауно Лемпу. Драка произошла в закусочной. Британские солдаты стали общаться с одной женщиной, а это неприемлемо для местных мужчин.