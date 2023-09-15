Мир 15 сентября 2023, 02:23 Пьяные сестры устроили истерику из-за задержки рейса в США New York Post: двух пьяных сестер задержали в аэропорту в США из-за истерики Pxhere

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Две женщины планировали улететь в Дублин, однако рейс пассажирок задержали на три часа. В результате пьяные сестры устроили истерику в аэропорту Ньюарк, сообщило издание New York Post.

Женщины стали кидаться и кричать на сотрудников аэропорта. Также досталось и другим пассажирам. На место вызвали сотрудников полиции. Правоохранители попытались арестовать сестер, но те активно сопротивлялись.

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В итоге женщин задержали. Теперь дебоширкам предстоит ответить перед законом за мелкое хулиганство и активное сопротивление стражам порядка.

Буйных пассажирок засняли на видео, которое затем выложили в Сети. Ролик набрал более 675 тысяч просмотров.

Несколько дней назад в аэропорту Шереметьево пришлось задержать рейс, который следовал из Москвы в Анталью. На его борту буянила пьяная пассажирка. Женщина кричала, что ее выкидывают из салона.