15 сентября 2023, 02:23
Пьяные сестры устроили истерику из-за задержки рейса в США
New York Post: двух пьяных сестер задержали в аэропорту в США из-за истерики
Две женщины планировали улететь в Дублин, однако рейс пассажирок задержали на три часа. В результате пьяные сестры устроили истерику в аэропорту Ньюарк, сообщило издание New York Post.
Женщины стали кидаться и кричать на сотрудников аэропорта. Также досталось и другим пассажирам. На место вызвали сотрудников полиции. Правоохранители попытались арестовать сестер, но те активно сопротивлялись.
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В итоге женщин задержали. Теперь дебоширкам предстоит ответить перед законом за мелкое хулиганство и активное сопротивление стражам порядка.
Буйных пассажирок засняли на видео, которое затем выложили в Сети. Ролик набрал более 675 тысяч просмотров.
Несколько дней назад в аэропорту Шереметьево пришлось задержать рейс, который следовал из Москвы в Анталью. На его борту буянила пьяная пассажирка. Женщина кричала, что ее выкидывают из салона.
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