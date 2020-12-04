Пьяные латвийцы «ради смеха» напоили индюка водкой в день рождения друга. Придется отвечать

Беспомощная птица стала жертвой для пьяной компании из латвийского Иманта. Трое подвыпивших мужчин решили, что будет смешно напоить индюка водкой и подарить другу на 34-й день рождения.

Компания «весельчаков» выкрали птицу из рижского тематического парка. Как сообщает местный телеканал TV3, мужчины перелезли ограждение и забрали индюка. Водку птице они вливали через клюв.

На шумную компанию пожаловались жильцы соседнего с парком дома.Они увидели, как мужчины что-то вливают птице за деревьями и вызвали полицейских, которые задержали тусовщиков. Выяснилось, что ранее все они попадали в полицию за хулиганство. За издевательства над животным на них могут завести уголовное дело.

Черный пятикилограммовый индюк чувствует себя очень плохо, у него апатичное состояние. По словам сотрудницы парка, у птицы сильное алкогольное отравление.

Отсутствие сострадания к животным зарождается в детстве. В Казахстане местные дети на одном из пляжей закидали тюленя камнями. Родители не стали воспитывать детей, а присоединились к ним. Они начали бить животное палками.