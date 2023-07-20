Мир 20 июля 2023, 22:13 Пьяного польского пенсионера на парусной лодке выловили недалеко от границы России РИА «Новости»: пьяного мужчину на парусной лодке задержали в Польше в 7 километрах от РФ Pxhere

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Правоохранители из города Крыница-Морска в Польше задержали парусную лодку в семи километрах от российской границы. За штурвалом оказался 72-летний мужчина, который был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Каролину Фигель.

«Пограничная стража обратилась с просьбой о вмешательстве в отношении парусной яхты, которая шла в сторону Российской Федерации и долгое время не отвечала на вызовы», — заявила Фигель.

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Дежурный офицер полиции направил на перехват яхты морской патруль. Его сотрудники обнаружили на борту пьяного пенсионера. Мужчина не мог стоять на ногах и назвать свое имя. Но пенсионер рассказал, что хотел доплыть до Копенгагена, а свое путешествие начал из порта в Гдыни.

В организме мужчины было почти два промилле алкоголя, указал пресс-секретарь полиции. Пенсионера задержали и доставили в полицейский участок. Мужчине предъявят обвинения после того, как он протрезвеет. Ему грозит до двух лет лишения свободы.