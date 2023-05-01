Мир 01 мая 2023, 19:50 Пьяного «Бориса Джонсона» с украинскими правами задержали в Нидерландах Полиция Гронингена поймала пьяного водителя с украинскими правами на имя Бориса Джонсона

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В городе Гронинген в Нидерландах полицейские арестовали нетрезвого водителя с поддельными правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, «выданные» на Украине. Об этом происшествии рассказал местный телеканал Oog TV.

Правоохранители остановили мужчину во время ночного дежурства для обычной проверки и сразу поняли, что с ним что-то не так. Он отказался дышать в алкотестер, но по не нему и так было ясно, что он пьян, рассказали в полиции.

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Сотрудники дорожной полиции решили проверить авто и с удивлением обнаружили поддельные украинские водительские права на имя Бориса Джонсона. В документе была фотография политика, а также настоящие место и дата рождения. Политику сейчас 58 лет, задержанному мужчине – 35. Срок действия «документа» истекал в 3000 году.

Водителя оштрафовали, а фальшивые права изъяли. При этом не сообщается, как именно мужчина получил их.

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