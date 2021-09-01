Пьяного «аватара» поймали в Минске. Видео

Сотрудники Госавтоинспекции в Минске поймали водителя в костюме аватара, который сел за руль в пьяном виде. Выкрашенный в синий цвет нарушитель в набедренной повязке объяснил правоохранителям, что был на «корпорате».

Информация о задержании нетрезвого сказочного персонажа появилась в Telegram-канале ГАИ.

Представитель ведомства сообщил, что мужчина был пойман в 04:00 28 августа. Сотрудники обратили внимание на иномарку Renault, которая ехала по проспекту Независимости. Она вызвала у них подозрение. Машину остановили, а ее водителя доставили на медосвидетельствование.

В организме у 31-летнего фаната фильма «Аватар» было выявлено 1,92 промилле алкоголя. Синему лихачу вручили протокол об административном правонарушении. В ГАИ отметили, что за такое нарушение грозит лишение прав срок от трех до пяти лет. При повторном нарушении в течение года водителя могут привлечь уже к уголовной ответственности.