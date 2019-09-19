  • Пьяная балерина набросилась на полицейских в Лондоне

    19 сентября 2019, 02:02

    Светлана Степанова

    Испанская балерина Дайана Андреас Ривера напала на сотрудников полиции в аэропорте Хитроу. Суд приговорил ее к двум месяцам тюремного заключения и наложил запрет на участие в публичных мероприятиях сроком на один год. Об этом сообщило издание The Sun.
    Пьяная балерина набросилась на полицейских в Лондоне

    Балерина из Испании изрядно выпила и стала неадекватно себя вести на территории лондонского аэропорта. К ней подошли двое сотрудников полиции и попросили покинуть здание. 33-летняя девушка набросилась на них с кулаками.

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    «Полицейские прибыли в аэропорт, где обнаружили обвиняемую в очень пьяном состоянии. Она искала паспорт. Рядом с ней был еще один человек. Балерину попросили уйти, но она отказалась», — пояснила государственный обвинитель Руксана Насер.

    На суде балерина из Испании полностью признала свою вину. Она извинилась перед полицейскими, которые пострадали от ее агрессивности.

    Дайана Андреас Ривера известна своим участием в танцевальном коллективе Víctor Ullate Ballet. Ее руководителем является знаменитый хореограф Виктор Ульяте.