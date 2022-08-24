Пьяная американская военнослужащая с базы НАТО насмерть сбила итальянского подростка

В Италии 15-летний подросток погиб под колесами автомобиля. Машиной управляла военнослужащая США с базы НАТО. За руль 20-летняя девушка села пьяной, сообщил телеканал Rai News 24.

ДТП произошло в городе Авиано. Результат анализа крови американки показал четырехкратное превышение допустимой нормы содержания алкоголя. Военнослужащую отправили под домашний арест.

Судить девушку, допустила газета Il Fatto Quotidiano, будут именно в Америке, а не в Италии. Юрисдикция США сработает автоматически, если совершенные военнослужащими преступления при исполнении служебных обязанностей решат оспорить.

Случай со смертельной аварией в статье назвали общеуголовным преступлением. С учетом обстоятельств, у итальянского Минюста есть право отказаться от осуществления юрисдикции.

Родные погибшего подростка настаивают, чтобы американку судили именно в Италии. Мать мальчика потребовала для военнослужащей максимального наказания.