Пивоваров Германии предупредили о грядущем дефиците стеклянных бутылок

Крупный дефицит стеклянных бутылок может грозить пивоварам Германии уже в самое ближайшее время. Такое предположение сделал генеральный директор Немецкого союза пивоваров (DBB) Хольгер Айхеле. Его слова процитировало издание Bild.

Айхеле отметил, что сейчас ситуация со стеклянной тарой для пива в Германии «крайне напряженная». По его словам, кризис может наступить уже летом.

«Тем, у кого нет долгосрочных контрактов, придется платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад. Некоторым пивоварням грозит простой, скоро они могут остаться без бутылок», — сказал Айхеле.

Кризис затронет и кадровую сферу. Айхеле сказал, что может возникнуть нехватка водителей. Поэтому ранее выстроенные логистические связи пивоварен и торговых предприятий будут нарушены.

Дефицит стеклянной тары в основном на малый и средний бизнес. Это связано с нарушением поставок для крупных предприятий. Потребители также почувствуют на себе этот кризис. Для них это выразится в сокращении ассортимента хмельных напитков. Об этом сказал заместитель главы Союза пивоваров Берлина и Бранденбурга Штефан Фритше.