Пиво возрастом в 9 тысяч лет нашли при раскопках усыпальницы в Китае

Во время раскопок памятника древнекитайской культуры Цяотоу в китайской провинции Чжэцзян обнаружили старинное пиво. По словам археологов, находке около девяти тысяч лет.

Об этом сообщило РИА ФАН. Археологи нашли керамические изделия во время раскопок усыпальницы. Они находились возле останков захороненных там людей. Выяснилось, что внутри сосудов находился древний напиток, похожий на современное пиво. Об этом сообщил ученый из института культурных реликвий и археологии провинции Чжэцзян Лепин Цзян.

«Мы обнаружили множество горшков у края гробницы. Проанализировав оставшееся в них вещество, мы выяснили, что это было ферментированное зерновое вино», —отметил он.

При этом китайский напиток сильно отличался по составу от современного пива. В него добавляли не только ячмень, но и корнеплоды и рис.

Раскопки на археологическом памятнике Цяотоу идут уже семь лет. Это место является важнейшим историческим объектом культуры эпохи древнего царства Шаньшань. Археологи исследуют центральную возвышенность провинции — именно там древние жители собирались, чтобы проводить похоронные процессии. Там ученые смогли найти различные артефакты, в числе которых самая ранняя в мире расписная керамика.