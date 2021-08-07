Пиво для собак с куркумой и имбирем выпустили в США

В США выпустили безалкогольное пиво для собак, которые не могут есть сухой корм. Напиток Busch Dog Brew сделан на основе свиного костного бульона. Также в составе есть кукуруза, сельдерей, куркума, имбирь, базилик и мята.

Новый продукт выпустила пивоваренная компания Anheuser-Busch. В набор Busch Dog Brew вошли четыре упаковки напитка. Его выпустили в Национальный день собаки. Пиво раскупили за 24 часа, сообщила Fast Company.

Это не первое пиво для собак, которое выпускают в Штатах. Такой напиток с добавлением говяжьего или куриного бульона уже появлялся в продаже в 2007 году в городе Феникс.

Ранее японская компания Kotaku выпустила вино для кошек. Его назвали Nyan Nyan Nouveau. Дословно это можно перевести как «Мяу Мяу нового урожая». В составе этого вина тоже не было никакого алкоголя, только сок из винограда сортов каберне, витамина С и травяной чай из кошачьей мяты. В компании утверждали, что Nyan Nyan Nouveau по вкусу ничем не хуже вина для людей.