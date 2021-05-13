Пиццу испекли на лаве для туристов в Гватемале

Пиццу, испеченную на лаве, предложили туристам в Гватемале. Об этом сообщила Daily Mail.

Местный бухгалтер по имени Дэвид Гарсия использует в качестве печи действующий вулкан Пакая, который в феврале снова начал извергаться. Уникальную пиццу он продает туристам, которые поднимаются в горы, чтобы посмотреть на извержение вулкана.

Мужчина начал готовить свою пиццу в 2013 году в небольших пещерах на склоне горы.

«Я поместил пиццу в горячую пещеру, температура в которой была примерно 760 градусов по Цельсию, и она приготовилась за 14 минут. Когда я попробовал пиццу, понял, что готовить на вулканическом жаре — это хорошая идея», — поделился Гарсия.

Когда вулкан начал извергаться, мужчина перенес свою импровизированную кухню в каменистую местность рядом с кратером. Во время кулинарного процесса повар надевает защитный костюм и использует специальные металлические листы, выдерживающие температуру до 982 градусов.

Готовить на вулкане сложно, признался Гарсия. Температура не должна подниматься слишком высоко, а лава не должна сжигать листы и тесто.Также важно следить, чтобы лава и горячий воздух не покалечили самого повара.

Несмотря на это бухгалтер уверен, что его пицца с томатным соусом, сыром, луком и пепперони оправдывает риск, потому что пользуется популярностью среди туристов. Свое изделие он назвал в честь вулкана, написал «Ридус».

Пакая — один из трех действующих вулканов в Центральной Америке.