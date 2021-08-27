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    27 августа 2021, 00:15

    Питон в Тайланде проглотил корову и умер

    Полина Гребенщикова

    Гигантский питон в Тайланде проглотил молодую корову и умер, не сумев ее переварить. О происшествии рассказали NEWS.ru со ссылкой на Daily Star.

    Питон в Тайланде проглотил корову и умер

    Это произошло в провинции Пхитсанулок. Местный фермер не досчитался коровы и отправился на ее поиски. Мужчина был поражен, увидев труп животного и разорванную змею. Оказалось, что питон задушил и проглотил корову, после чего умер от разрыва желудка.

    Питоны не являются ядовитыми змеями, но самые крупные представители часто охотятся на других животных а иногда и на людей и убивают их, душа своим телом.