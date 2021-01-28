Питера Буттиджича утвердили в должности министра транспорта США

До этого 39-летний Буттиджич был мэром небольшого города в штате Индиана. Новый президент страны Джозеф Байден предложил его кандидатуру на пост главы министерства транспорта. За него отдал голоса 21 член комитета сената. Только три человека оказались против этого претендента.

На грядущей неделе вопрос о назначении Буттиджича внесут на голосование полного состава сената. Политик может стать первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества на такой высокой должности в Штатах.