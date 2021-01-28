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    28 января 2021, 16:52

    Питера Буттиджича утвердили в должности министра транспорта США

    Полина Петрова

    Американский политик Питер Буттиджич утвержден в должности министра транспорта США членами профильного комитета сената, пишет сайт «Политика сегодня».
    Питера Буттиджича утвердили в должности министра транспорта США

    До этого 39-летний Буттиджич был мэром небольшого города в штате Индиана. Новый президент страны Джозеф Байден предложил его кандидатуру на пост главы министерства транспорта. За него отдал голоса 21 член комитета сената. Только три человека оказались против этого претендента.

    На грядущей неделе вопрос о назначении Буттиджича внесут на голосование полного состава сената. Политик может стать первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества на такой высокой должности в Штатах.