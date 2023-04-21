Мир 21 апреля 2023, 17:05 Писториус заявил, что никто не обсуждает вопросы членства Украины в НАТО Глава Минобороны ФРГ Писториус: членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается РИА «Новости»

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Вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс сейчас не стоит на повестке НАТО и может обсуждаться только после окончания вооруженного конфликта. Такое заявление в эфире ZDF сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

Министр отметил, что нельзя принимать такое важное решение «из чувства солидарности». Он добавил, что необходимо проанализировать все последствия, прежде чем идти на такой шаг.

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«Дверь приоткрыта, но сейчас не время принимать решения по этому вопросу», — сказал Писториус.

После визита в Киев генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех стран альянса в том, чтобы Украина стала членом блока. Он также пообещал поддерживать страну столько, сколько потребуется. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти слова Столтенберга, напомнил, что ранее Владимир Путин указывал на эту потенциальную угрозу. Он добавил, что курс НАТО на втягивание Украины в альянс еще раз доказывает верность решения о начале специальной военной операции.