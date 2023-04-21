Мир 21 апреля 2023, 14:11 Писториус разрешил Украине нападать на Россию Министр обороны Германии Писториус назвал нормальными атаки ВСУ на территории России Официальный сайт президента Украины

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Удары Вооруженных сил Украины по территории России допустимы до тех пор, пока их наносят не по городам и гражданским объектам. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«До тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость», — сказал он.

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Министр не стал комментировать тот факт, что украинские войска вели обстрелы по населенным пунктам Курской, Белгородской и Брянской областей. Борис Писториус уверен, что ВСУ могут силовыми методами перерезать российским войскам пути снабжения. Однако он предостерег западные страны от поставок Украине запрещенных бомб, кассетных боеприпасов и истребителей.

Киевский режим попросил у США запрещенные в 120 странах мира кассетные боеприпасы MK-20. Военный журналист Алексей Борзенко объяснил, что они разбрасывают цилиндры со взрывчаткой и шариками с отложенным действием.