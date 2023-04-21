21 апреля 2023, 14:11
Писториус разрешил Украине нападать на Россию
Министр обороны Германии Писториус назвал нормальными атаки ВСУ на территории России
Удары Вооруженных сил Украины по территории России допустимы до тех пор, пока их наносят не по городам и гражданским объектам. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«До тех пор пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость», — сказал он.
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Министр не стал комментировать тот факт, что украинские войска вели обстрелы по населенным пунктам Курской, Белгородской и Брянской областей. Борис Писториус уверен, что ВСУ могут силовыми методами перерезать российским войскам пути снабжения. Однако он предостерег западные страны от поставок Украине запрещенных бомб, кассетных боеприпасов и истребителей.
Киевский режим попросил у США запрещенные в 120 странах мира кассетные боеприпасы MK-20. Военный журналист Алексей Борзенко объяснил, что они разбрасывают цилиндры со взрывчаткой и шариками с отложенным действием.
Германия
Россия
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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