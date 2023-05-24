Мир 24 мая 2023, 20:12 Писториус рассказал, в каком случае Украину ждет стремительный конец Глава Минобороны ФРГ Писториус: Украине придет конец при прекращении поставок оружия Pxhere

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Украине придет конец завтра, если сегодня Германия прекратит поставлять киевскому режиму оружие. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Welt.

Немецкий депутата без мандата Роберта Фарл в бундестаге задал министру обороны вопрос, почему страна ничего не делает для мирного урегулирования украинского конфликта.

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«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра», — ответил Писториус парламентарию.

Он указал на то, что Германия не хочет допустить подобной участи для киевского режима. В ответ на это Фарл обвинил Писториуса в еще большем втягивании ФРГ в украинский конфликт. Речь идет об обучении бойцов ВСУ и поставок вооружения, в том числе танков.

Депутат подчеркнул, что планы вторжения Украины на территорию Крыма и размещения там баз Североатлантического альянса появились еще за год до начала спецоперации. Это не имеет ничего общего «с правом на самооборону», добавил Фарл.

Сославшись на несогласие с позицией парламентария, Писториус отказался отвечать на высказывание депутата о том, что участием «в агрессивной войне Зеленского» тот нарушает Уголовный кодекс Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Запад продолжит поставлять Украине вооружение даже после окончания конфликта с Россией.