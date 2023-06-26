Мир 26 июня 2023, 08:51 Писториус объяснил, почему Германия не поставит Украине истребители F-16 Глава Минобороны ФРГ: Германия не вошла в коалицию по поставкам F-16 из-за их отсутствия Unsplash

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Германия не сможет поставить Вооруженным силам Украины истребители F-16, поскольку в стране их нет. Об этом Der Spiegel заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы не в „коалиции“ потому, что у нас нет истребителей F-16», — сказал он.

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Писториус добавил, что Германия имеет в распоряжении истребители Eurofighter и Tornado. Однако немецкие власти сдержанно реагируют на запросы об их передаче Украине.

О планах поставить Украине истребители F-16 заявили лидеры стран G7 на саммите в Японии. Окончательного решения по этому вопросу пока нет. Позже украинский президент Владимир Зеленский заявил об ожидании «очень мощного» поступления боевых самолетов от европейских партнеров. Украина также запросила у Австралии данные о списанных в стране самолетах F-18. Киевский режим надеется на поставку более десятка таких истребителей.

Российская сторона направила Западу протест из-за планов передать Украине истребители F-16, поскольку они могут нести ядерное оружие. В МИД РФ напомнили о дестабилизирующем влиянии таких шагов и угрозе эскалации.