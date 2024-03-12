Мир 12 марта 2024, 16:15 Писториус не оценил идею о круговом обмене для передачи ракет Украине Писториус счел нецелесообразной идею кругового обмена для передачи ракет ВСУ Michael Kappeler / Global Look Press

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Идея премьера Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене для передачи ракет Украине не нашла поддержки у министра обороны Германии Бориса Писториуса. Об этом сообщило местное издание Tagesschau.

На вопрос о том, будет ли передача ракет таким образом целесообразной, Писториус дал отрицательный ответ.

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«Я так не думаю», — сказал министр.

При этом ранее идею Кэмерона поддержала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, напомнило издание.

О том, что Великобритания готова помочь Германии решить вопросы, которые мешают поставке ракет Taurus для ВСУ, Кэмерон заявлял в начале марта.

Тогда политик пояснил, что не исключает варианта проведения так называемого кругового обмена. Схема должна выглядеть следующим образом: Лондон получает от Германии Taurus, а Киев — английские Storm Shadow.

Бербок предложение одобрила и отметила, что круговые обмены вооружением были и раньше. Причем все эти рассуждения происходили уже после утечки диалога высокопоставленных офицеров бундесвера, которые рассуждали о передаче Taurus и ударе ракетами по Крымскому мосту.