Мир 16 декабря 2023, 13:41 Писториус дал Европе восемь лет на укрепление военного потенциала Министр обороны ФРГ Писториус призвал Европу ускорить перевооружение армий РИА «Новости»

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Европа имеет в запасе пять-восемь лет на перевооружение армии, европейские страны могут в будущем столкнуться с новыми военными угрозами. Об этом газете Welt am Sonntag заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, США в ближайшее время усилят свое военное влияние в Тихоокеанском регионе, что негативно отразится на обороноспособности стран Европы. Немецкий министр призвал повысить «вклад в обеспечение безопасности на континенте».

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«У нас есть примерно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное», — отметил глава оборонного ведомства.

Писториус добавил, что Германии следует больше сотрудничать с Францией и Польшей для усиления безопасности региона.

Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что армии стран Европейского союза решили подготовиться «к конфликту высокой интенсивности». Чешский лидер принял участие в форуме «Вышеградская четверка», после которого указал на опасения НАТО. По словам Павела, альянс воспринимает Россию как угрозу номер один.