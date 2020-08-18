«Пистолет» против людей без масок изобрели в США

Распространение коронавируса в США продолжается. Но американцы игнорируют медицинские маски и продолжают ходить без них. Выход из сложившейся ситуации придумал YouTube-блогер Аллен Пэн. Из подручных средств он собрал устройство, которое запускает медицинскую маску прямо в лицо человеку и сразу же ее фиксирует.

Создание своего «пистолета», а также испытания молодой человек опубликовал в своем блоге. Для создания «пистолета» блогер использовал баллоны с углекислым газом, а также детали от тормозной системы автомобиля.

Принцип стрельбы очень простой: на каждом углу маски есть специальные завязки с грузиками. При стрельбе газ выходит из четырех дул, которые направляют маску на лицо. Утяжелители позволяют завязкам обмотаться вокруг лица.

После нескольких тестов дома, которые оказались успешными, Пэн решил проверить свое изобретение в полевых условиях. Для этого он отправился на местный пляж, где предложил прохожим попробовать выстрелить маской в манекен. Но в реальности испытания провалились. Участники эксперимента не учли порывы ветра, а также не очень хорошую меткость некоторых стрелков.