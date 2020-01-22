Письмо в бутылке приплыло из Канады в Англию

Жительница английского графства Дорсет Мэри Берд 18 января нашла при уборке пляжа стеклянную бутылку. Внутри она заметила свернутый лист бумаги. Выяснилось, что ее бросил в воду в Квебеке канадец Андре Уэт.

Издание UPI подсчитало, что бутылка пересекла Атлантический океан, проплыв почти пять тысяч километров. В записке на французском языке сообщалось, что письмо было брошено в реку Святого Лаврентия 13 января 2019 года.

Бэрд сообщила изданию Dorset echo, что собирается ответить Уэту. Сейчас она переводит свое письмо с английского на французский, на котором говорят в Канаде.

Близкая родственница Уэта сообщила в Facebook, что мужчина ранее уже бросал бутылку с письмом, которую нашли на островах Мадлен (Канада).

Американка Холли Романек опустила бутылку с посланием в Атлантический океан в штате Нью-Джерси. Через два месяца ей ответил мужчина, проживающий на канадских островах Ньюфаундленд. Бутылка проплыла 18,8 тысяч километров.