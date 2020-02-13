Письмо с сюрпризом. В Нидерландах третий раз за последние сутки взорвалась посылка

Неизвестный рассылает взрывоопасные посылки в Нидерландах. За последние сутки полиция столкнулась уже с четырьмя подобными случаями. В двух посылка взорвалась, в одном загорелась, а в последнем ее удалось обезвредить. Обошлось без пострадавших. Преступник требует биткоины.

Как сообщает Reuters, в четверг в амстердамском филиале ING Bank загорелась посылка, предположительно, с бомбой. Пресс-служба банка сообщила, что никто не пострадал. Полиция в свою очередь пишет, что один человек успел вдохнуть дым.

«Посылка не взорвалась, она загорелась», — уточнил представитель полиции Роб ван дер Веен.

Спустя несколько часов, письмо-бомбу обнаружили в офисе американской компании информационных технологий Unisys возле города Утрехт. Полиция сообщила, что посылку обезвредили, а команда из Амстердама начала расследование.

Нападению опасных посылок на этой неделе также подверглись почтовые отделения голландского банка ABN Amro и японской типографии Ricoh.

В первом случае сотрудник, открывавший посылку, услышал шипящий звук. Испугавшись, он выбросил ее. Тогда и произошел небольшой взрыв. Никто не пострадал, но работник испытал шок и стресс.

«Хорошая новость заключается в том, что он не ранен, плохая новость, конечно, в том, что такие вещи случаются, и что наши люди должны иметь с этим дело», — передает АВС слова исполнительного директора ABN Кееса Ван Дийкхейзена.

Взрыв в японской типографии вызвал небольшой ущерб в помещении, но люди отделались легким испугом. Посылку забрали на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция считает, что все случаи связаны между собой. Сообщается, что отправитель писем требует выплаты в биткоинах. Точная сумма не раскрывается. Следователи отказались раскрывать детали журналистам.

Эпидемия с взрывными письмами началась в Нидерландах в начале января. Полиция считает, что это все дело рук одного и того же человека. Начиная с 3 января, посылки с бомбами были отправлены в две гостиницы, автозаправочную станцию, автосалон и агенту по недвижимости. К счастью, все случаи обошлись без пострадавших.

Согласно данным портала NU, на данный момент всего было получено 11 взрывоопасных посылок. Шесть из них были отправлены в Амстердам. Полиция ведет поиски преступника.