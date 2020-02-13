Письмо с сюрпризом. В Нидерландах третий раз за последние сутки взорвалась посылка
Как сообщает Reuters, в четверг в амстердамском филиале ING Bank загорелась посылка, предположительно, с бомбой. Пресс-служба банка сообщила, что никто не пострадал. Полиция в свою очередь пишет, что один человек успел вдохнуть дым.
«Посылка не взорвалась, она загорелась», — уточнил представитель полиции Роб ван дер Веен.
Спустя несколько часов, письмо-бомбу обнаружили в офисе американской компании информационных технологий Unisys возле города Утрехт. Полиция сообщила, что посылку обезвредили, а команда из Амстердама начала расследование.
Нападению опасных посылок на этой неделе также подверглись почтовые отделения голландского банка ABN Amro и японской типографии Ricoh.
В первом случае сотрудник, открывавший посылку, услышал шипящий звук. Испугавшись, он выбросил ее. Тогда и произошел небольшой взрыв. Никто не пострадал, но работник испытал шок и стресс.
«Хорошая новость заключается в том, что он не ранен, плохая новость, конечно, в том, что такие вещи случаются, и что наши люди должны иметь с этим дело», — передает АВС слова исполнительного директора ABN Кееса Ван Дийкхейзена.
Взрыв в японской типографии вызвал небольшой ущерб в помещении, но люди отделались легким испугом. Посылку забрали на судебно-медицинскую экспертизу.
Полиция считает, что все случаи связаны между собой. Сообщается, что отправитель писем требует выплаты в биткоинах. Точная сумма не раскрывается. Следователи отказались раскрывать детали журналистам.
Эпидемия с взрывными письмами началась в Нидерландах в начале января. Полиция считает, что это все дело рук одного и того же человека. Начиная с 3 января, посылки с бомбами были отправлены в две гостиницы, автозаправочную станцию, автосалон и агенту по недвижимости. К счастью, все случаи обошлись без пострадавших.
Согласно данным портала NU, на данный момент всего было получено 11 взрывоопасных посылок. Шесть из них были отправлены в Амстердам. Полиция ведет поиски преступника.