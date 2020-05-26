Письмо с фронта дошло брату погибшего через 80 лет

Житель Великобритании получил письмо от своего, погибшего на войне брата, спустя 80 лет. Он писал его в 1940 году.

26 мая 1940 года рядовой 30-летний Гарри Коул отправил письмо своей матери. Он написал, что немецкие солдаты скоро отступят и вернутся в Германию. Спустя три дня он погиб от пули снайпера, пишет The Mirror.

Письмо затерялось, при эвакуации британский войск из французского городка из-за быстрого немецкого наступления. Спустя некоторое время послание нашел немецкий офицер. Он хранил его на чердаке своего дома. В 1968 году, после уборки своего дома, он направил в Совет графства Суффолк. Затем документ отправили в архив.

Архивариус Хайди Хьюгс случайно заметила, что письмо адресовано в дом, находящийся в ее родной деревне. Она знала 87-летнего местного жителя с такой же фамилией, как у отправителя. Мужчина Клемми Коул, подтвердил, что Гарри был его братом.

«Я был в шоке, когда получил письмо Гарри. Я был тронут его словами», — рассказал он.

Ранее ребенок войны рассказала о жизни в военное время. Она поделилась, что все детство ребятишек прошло в ожидании своих отцов и показала письма с фронта.