Мир 13 июля 2023, 00:51 Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец — СМИ Valeurs Actuelles: письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец Unsplash

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Сотрудники Елисейского дворца во Франции получили письмо с человеческим пальцем. Об этом сообщило издание Valeurs Actuelles.

«Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился… человеческий палец», — написали журналисты.

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Они уточнили, что почту приняли 9–10 июля. Это произошло в преддверии Дня взятия Бастилии. Национальный праздник отмечается 14 июля.

Кто прислал письмо, пока не раскрывается. Но в публикации отметили, что отправителя уже вычислили. Об этом человеке теперь «позаботятся соответствующие службы». При этом не уточняется, как его палец оказался в письме.

Представители Елисейского дворца не захотели прокомментировать ситуацию.