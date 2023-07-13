13 июля 2023, 00:51
Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец — СМИ
Valeurs Actuelles: письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец
Сотрудники Елисейского дворца во Франции получили письмо с человеческим пальцем. Об этом сообщило издание Valeurs Actuelles.
«Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился… человеческий палец», — написали журналисты.
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Они уточнили, что почту приняли 9–10 июля. Это произошло в преддверии Дня взятия Бастилии. Национальный праздник отмечается 14 июля.
Кто прислал письмо, пока не раскрывается. Но в публикации отметили, что отправителя уже вычислили. Об этом человеке теперь «позаботятся соответствующие службы». При этом не уточняется, как его палец оказался в письме.
Представители Елисейского дворца не захотели прокомментировать ситуацию.
Франция
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