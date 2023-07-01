Мир 01 июля 2023, 05:15 Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за 12 тысяч долларов Zorilla: письмо уругвайского пассажира «Титаника» продали на аукционе за 12 тысяч долларов Freepik

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Последнее письмо, которое уругвайский пассажир «Титаника» Рамон Артагавейтия Гомес послал своим близким за несколько дней до крушения лайнера, продали на аукционе в Монтевиде за 12 тысяч долларов. Об этом заявил РИА «Новости» представитель аукционного дома Zorrilla.

Послание написано от руки на трех страницах, в нем прикреплена фотография уругвайца, сделанная в 1909 году. Его отправили 12 апреля из Ирландии, последней остановки парохода до выхода в Атлантический океан.

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Британский лайнер «Титаник» считался самым крупным пассажирским судном во всем мире. В 1912 году, 14 апреля, он наткнулся на айсберг во время первого плавания из Саутгемптона в Нью-Йорк. В результате столкновения пароход утонул через 2 часа 40 минут. Около 1,5 тысячи пассажиров погибли.

Ранее ученые впервые сняли затонувший «Титаник» в высоком качестве. Для этого команде исследователей пришлось спуститься на дно Атлантического океана. На снятых кадрах четко виден нос лайнера, большая цепь и левый якорь.