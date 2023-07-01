01 июля 2023, 05:15
Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за 12 тысяч долларов
Zorilla: письмо уругвайского пассажира «Титаника» продали на аукционе за 12 тысяч долларов
Последнее письмо, которое уругвайский пассажир «Титаника» Рамон Артагавейтия Гомес послал своим близким за несколько дней до крушения лайнера, продали на аукционе в Монтевиде за 12 тысяч долларов. Об этом заявил РИА «Новости» представитель аукционного дома Zorrilla.
Послание написано от руки на трех страницах, в нем прикреплена фотография уругвайца, сделанная в 1909 году. Его отправили 12 апреля из Ирландии, последней остановки парохода до выхода в Атлантический океан.
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Британский лайнер «Титаник» считался самым крупным пассажирским судном во всем мире. В 1912 году, 14 апреля, он наткнулся на айсберг во время первого плавания из Саутгемптона в Нью-Йорк. В результате столкновения пароход утонул через 2 часа 40 минут. Около 1,5 тысячи пассажиров погибли.
Ранее ученые впервые сняли затонувший «Титаник» в высоком качестве. Для этого команде исследователей пришлось спуститься на дно Атлантического океана. На снятых кадрах четко виден нос лайнера, большая цепь и левый якорь.
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