Мир 20 июля 2023, 08:39 Письмо Кучмы с просьбой помочь со вступлением в ЕС опубликовали в Великобритании РБК: в Великобритании рассекретили письмо Кучмы с просьбой помочь со вступлением в ЕС РИА «Новости»

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«Би-би-си», The Guardian и другие британских СМИ опубликовали выдержки из письма бывшего президента Украины Леонида Кучмы к премьеру Соединенного Королевства Тони Блэру с просьбой помочь республике стать членом Евросоюза, сообщил РБК.

Документы, на которые ссылаются британские издания, обнародовал Национальный архив страны. Оказалось, что в 2002 году Кучма, бывший тогда президентом Украины, призывал Блэра оказать Киеву поддержку по европейской и евроатлантической интеграции, включая и членство в Евросоюзе.

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Официальной просьбой Кучма не ограничился. Он приложил и написанную от руки записку. В ней он назвал Блэра искренним другом Украины и признался, что возлагает большие надежды на личную поддержку в этом вопросе.

Помимо этих бумаг, в Британии рассекретили и письмо советника Блэра по европейским вопросам Роджера Лиддла. Он написал, что украинской стороне хочется ускорить вступление в ЕС, а население этой страны подавлено «попытками большей части Европы и новой администрации США сбить их с намеченного курса».