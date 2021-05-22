Письмо Эйнштейна с известной формулой продали на аукционе за 1,2 млн долларов

Письмо ученого Альберта Эйнштейна, содержащее его знаменитое уравнение E = mc 2, было продано на аукционе за 1,2 миллиона долларов. Ожидаемая сумма была превышена примерно в три раза. Об этом сообщил сайт The Guardian со ссылкой на бостонский аукционный дом.

Письмо датировано 26 октября 1946 года. Оно составлено на немецком языке и было адресовано польско-американскому физику и оппоненту ученого Людвигу Зильберштейну. Для письма Альберт Эйнштейн использовал бланк Принстонского университета.

«На ваш вопрос можно ответить по формуле E = mc 2 без какой-либо эрудиции», — написал Эйнштейн в письме.

По данным издания, покупателем стал анонимный сборщик документов.

«Это важное письмо как с голографической, так и с физической точки зрения», — сказал исполнительный вице-президент RR Auction Бобби Ливингстон.

Уравнение E=mc2 означает, что энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света. Оно доказало, что время не считается абсолютным, а масса и энергия эквивалентны.