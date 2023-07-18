Мир 18 июля 2023, 03:51 Письма военных США отправляли в Мали из-за опечатки FT: миллионы электронных писем армии США отправили в Мали из-за опечатки piqsels

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Миллионы электронных писем армии США направляют правительству Мали из-за опечатки в имени домена. Об этом сообщило издание The Financial Times.

Большая часть электронных писем представляет собой спам, и ни в одном из них нет пометки секретного. Однако в некоторых сообщениях есть данные об американских военнослужащих, подрядчиках и членах их семей. Речь идет о рентгеновских и медицинских снимках, списках экипажей кораблей, фотографиях баз, отчетах о военно-морских инспекциях и так далее.

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Теперь Пентагон опасается, что эти данные могут попасть в распоряжение России из-за тесных отношений с африканской страной. Согласно последним данным, только за 2023 год по неправильному адресу могло быть отправлено сотни тысяч писем.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг разговоры с Белым домом по поводу попавших в Сеть сверхсекретных документов американской разведки. По словам Зеленского, об утечке данных Пентагона он узнал из СМИ.