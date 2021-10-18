Писательницей Кармен Мола оказались трое мужчин

Авторами популярных романов, в числе которых «Зверь», оказались Хорхе Диас, Августин Мартинес и Антонио Мерсеро. До этого они писали под псевдонимом Кармен Мола. Секрет пришлось раскрыть во время литературной премии «Планета», которая прошла в Мадриде.

Писатели в интервью газете El Mundo признались, что уже скучают по анонимности.

«Это было очень удобно, нам понравилось. Критика не задевает тебя так сильно, и ты продолжаешь жить своей жизнью после выхода романа», — заявил Диас.

Мерсеро отметил, что их группа постоянно чувствовала, что их секрет могут раскрыть, поэтому они сами решили рассказать о себе миру.

Трио имеет непосредственное отношение к телевидению. Мерсеро является одним из самых признанных испанских сценаристов, вместе с Диасом они участвовали в создании сериала «Центральная больница», Мартинес писал сценарии к нескольким телефильмам.

При этом группа авторов заявила, что образ Кармен Молы — матери троих детей и преподавательницы университета — не был продуманным маркетинговым ходом.

«Если Кармен Мола сработала, то это потому, что рассказы понравились читателям. <…> В глубине души мы не так уж важны», — подчеркнул Мартинес.

Действие книги «Зверь» развернулось во время эпидемии холеры в Мадриде в 1834 году. Это 500-страничный триллер с элементами исторического романа, в нем присутствует множество жестоких сцен.