Улицкая назвала ошибкой выбор украинского языка как государственного

По мнению писательницы, правительство поступило жестко и неразумно. Она отметила, что многие украинцы говорят на русском языке.

«Киев говорит по-русски. Такие решения требуют вдумчивого отношения», — напомнила Улицкая в интервью изданию «Обозреватель».

По ее словам, когда украинская государственность установится, «жесткие языковые запреты» перестанут быть необходимы. Писательница привела в пример США, где почти половина населения говорит на испанском. Тем не менее, эмигрантам нужно сдать экзамены на знание английского языка. «Это нормально, это государственный язык и его нужно выучить», —добавила она.

«Думаю, что украинцы, которые разговаривают между собой на русском, знают украинский настолько, чтобы написать заявление в домоуправление», — подчеркнула Людмила Улицкая.

Российская писательница убеждена, что для налаживания отношений между Россией и Украиной нужно исправить многие моменты, но некоторые из которых решить непросто.