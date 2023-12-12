Мир 12 декабря 2023, 17:31 Писателя Бегбедера взяли под стражу во Франции France Bleu: писателя Фредерика Бегбедера взяли под стражу Jean Marc Quinet/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержали в полицейском комиссариате города По и взяли под стражу, сообщила радиостанция France Bleu. В чем именно его заподозрили, пока неизвестно.

Задержание произвели 12 декабря. Уточняется, что писателя вызвали на допрос утром в рамках предварительного расследования. Прокурор Родольф Жарри подтвердил журналистам эти данные.

«Это дело не связано с наркотиками, дальнейших комментариев я пока давать не буду», — сообщил он представителям радиостанции.

Славу Фредерику Бегбедеру в России принесли романы «99 франков» (2000), «Любовь живет три года» (1997), «Идеаль» (2007) и другие. Пять лет назад появилась информация о том, что писатель снимется в российской комедии «Элефант» о детском писателе-интроверте. Бегбедеру предложили роль мецената, который убедит главного героя продолжать творчество. Фильм снимался в Санкт-Петербурге, в прокате он появился в 2019 году.