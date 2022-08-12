Писатель Рушди пережил нападение перед выступлением в Нью-Йорке. Видео попало в Сеть

Неизвестный напал на известного британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Кадрами с места атаки поделилось РИА «Новости».

На них видно, как к писателю сбегаются люди. Нападение произошло перед выступлением Рушди в Нью-Йорке.

Позднее очевидцы сообщили, что неизвестный вырвался на сцену и начал бить писателя то ли руками, то ли ножом. По данным СМИ, нападавший уже задержан.

По данным РИА «Новости», у писателя много врагов. Журналисты отметили, что роман Рудши «Сатанинские стихи», который вышел в свет в 1988 году, спровоцировал яростный протест в мусульманском мире. Представители этой религии решили, что произведение является антиисламским.

Более того, иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его к смерти. Также писателю долгое время приходилось скрываться.

В 2019 году Рудши вошел в шорт-лист Букеровской премии. Эта награда считается достаточно престижной, ее вручают за лучшую книгу, написанную на английском языке. Тогда был номинирован недавно вышедший роман Рудши Quichotte, в сюжете которого был обыгран «Дон Кихот».

Ранее писатель уже побеждал в Букеровской премии. В 1993 году его наградили за «лучший роман за 25 лет вручения премии», а в 2008 году стал обладателем премии «Лучшего Букера» за лучшую книгу за 40 лет премии. Так жюри оценило его лучшую работу — книгу «Дети полуночи».