24 марта 2023, 00:42
Писатель Мальцев заявил, что пенсионная система в Европе переживает кризис
Пенсионная система Европы переживает глубокий кризис. Таким мнением поделился журналист, писатель Игорь Мальцев. Об этом сообщило радио Sputnik.
По словам специалиста, пенсионная система в странах Европы работает плохо. В дальнейшем ситуация будет лишь обостряться. Мальцев подчеркнул, что власти стран не учитывают увеличение продолжительности жизни людей.
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«Все больше и больше будет неработающих людей, но все меньше людей работает, чтобы заплатить за жизнь неработающих», — отметил писатель.
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Пенсия
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