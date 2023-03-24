Мир 24 марта 2023, 00:42 Писатель Мальцев заявил, что пенсионная система в Европе переживает кризис

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Пенсионная система Европы переживает глубокий кризис. Таким мнением поделился журналист, писатель Игорь Мальцев. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, пенсионная система в странах Европы работает плохо. В дальнейшем ситуация будет лишь обостряться. Мальцев подчеркнул, что власти стран не учитывают увеличение продолжительности жизни людей.

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«Все больше и больше будет неработающих людей, но все меньше людей работает, чтобы заплатить за жизнь неработающих», — отметил писатель.

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