Мир 28 марта 2024, 15:02 Писатель Лекух заявил, что потолок цен на российскую нефть не работает

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Страны G7 планируют снова понизить потолок цен на российскую нефть, но этот метод не сработал в первый раз, не изменится ничего и теперь. Таким мнением поделился с радио Sputnik писатель, публицист Дмитрий Лекух.

По его словам, даже при ограничении в 60 долларов за барелль Россия все равно продавала свою нефть дороже. И ее покупали в Европе, используя обходные пути. Эти же механизмы будут действовать, даже если цену опустить еще в два раза.

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«Если инструмент не работает, то он не работает. Европейцы признавали, что они покупали у нас по семьдесят долларов эту нефть, а потолок — шестьдесят, и ничего страшного. Это все обходимо», — подчеркнул Дмитрий Лекух.

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