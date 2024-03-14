Мир 14 марта 2024, 18:37 Писатель Лекух: Европа фактически потеряла Россию как делового партнера

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Самое страшное для Европы — это то, что она фактически потеряла РФ как делового партнера. Такое мнение высказал писатель и публицист Дмитрий Лекух в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, России нет смысла стратегически вкладываться в падающие рынки, а именно такая ситуация наблюдается в Европе. Строительство трубопроводов в Китай представляет большую ценность, пояснил эксперт.

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В данный момент Европа — «экономический самоубийца», поэтому с ней ни о чем не нужно договариваться, заключил Лекух.