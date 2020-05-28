Писатель Ледовский оценил реакцию Европы на десантирование ВДВ России

По информации «Царьграда», Ледовский обратил внимание на мощные базы РФ, которые расположены на побережье Северного морского пути. Писатель уточнил, что они могут стать военными.

«Это тоже понимают натовские стратеги, призывая сдерживать Россию в Арктике. Сдерживать в военной и экономической сферах, сдерживать лишь потому, что именно в Арктике у главного нашего противника США образовалась военная брешь — некое белое пятно, которое уверенно и неуклонно окрашивает в свой триколор наша держава», — отметил Ледовский.

По мнению писателя, учения ВДВ превратились в «арктический душ» для европейских стран.

Ранее военные России первыми в мире десантировались в Арктике с высоты 10 километров.