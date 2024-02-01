Мир 01 февраля 2024, 12:29 Писатель Гаспарян: планируемая ЕС миссия по защите судоходства в Красном море вряд ли достигнет своих целей

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Член Общественной палаты РФ, писатель Армен Гаспарян в беседе с радиостанцией Sputnik заявил, что миссия Евросоюза по защите судоходства в Красном море вряд ли достигнет своих целей.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что корабли миссии не планируют участвовать в военных операциях, они лишь будут обеспечивать безопасность гражданских судов.

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По мнению Гаспаряна, миссию лучше застраховать, поскольку хуситы популярно обозначили, что будут топить суда, которые они посчитают вражескими.

«Боррель себя считает другом хуситов? Конечно, если цель этой миссии — лично присутствовать при моменте так называемого нефтяного шока, тогда конечно. Но это будет очень дорогое удовольствие», — добавил Гаспарян.