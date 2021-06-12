«Писающий мальчик» в Брюсселе примерил костюм гвардейца петровских времен

Статую-фонтан «Писающий мальчик» в Брюсселе одели в исторический костюм русского гвардейца петровских времен в День России. Торжественное открытие прошло с участием представителей администрации города и посла РФ в Бельгии Александра Токовинина, сообщил ТАСС.

На «Писающего мальчика» надели бриджи и камзол цвета морской волны с красными манжетами и шляпу-треуголку. Мероприятие состоялось в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» при поддержке Российского центра науки и культуры в Бельгии.

«Это симпатичный способ отметить в Бельгии наш национальный праздник, тем более что сегодня вечером состоится матч между национальными сборными по футболу России и Бельгии», — сказал Токовинин.

Костюм петровского гвардейца выбрали в качестве символа России не случайно.

«Это такой стилизованный образ русского военного с историческими корнями. В нашей национальной традиции образ военного человека, солдата впитывает в себя не только готовность к самопожертвованию и защите Отечества, но и самые глубокие и добрые качества нашего народа — смекалку, неизменный оптимизм и готовность преодолевать любые жизненные трудности. И радоваться жизни», — объяснил посол.

Перед фонтаном собрались более 100 человек — дипломаты, городские чиновники, журналисты, туристы.

Ассоциация друзей «Писающего мальчика» предложила надевать русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы праздновать так День России, написал RT.

Костюм гвардейца для статуи подарили городским властям, поэтому спустя три дня он войдет в постоянную экспозицию Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу наряды Маннекена Писа.

Бронзовая статуя «Писающий мальчик» расположена рядом с центральной площадью Гран-Плас. Это одна из главных исторических достопримечательностей Брюсселя. Традиция переодевать скульптуру зародилась более 300 лет назад. С тех пор «Писающий мальчик» примерил свыше тысячи костюмов, подаренных президентами, премьер-министрами, представителями различных народов и организаций.