Пирожные в виде коронавируса начали продавать в Таиланде

Уличная еда Таиланда всегда была очень разнообразна. И в этот раз местные повара решили следовать трендам и начали продавать «пирожное-коронавирус».

Угощение состоит из двух сложенных вместе мягких полусферических корзиночек из рисовой муки с запеченным в них кокосовым молоком — это традиционная для Таиланда сладость. Чтобы повторить форму вируса SARS-CoV-2, лакомство испекли из черной и красной рисовой муки, украсили «короной» из жареной тыквенной, картофельной и тапиоковой соломки. Таким образом, пирожное стало напоминать модель коронавируса. К кондитерам выстроились очереди. Многие приезжают из других районов Бангкока, чтобы попробовать лакомство.

Пока тайские уличные торговцы пытаются заработать на SARS-CoV-2, врачи всего мира борются с распространением коронавируса. Так, в Подмосковье удалось вылечить более 35 тысяч человек.