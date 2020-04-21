Пираты захватили судно в Бенине. На нем трое россиян

Контейнеровоз Tommi Ritscher, который ходил под португальским флагом, захватили неизвестные 19 апреля. По данным ВМС Бенина, в это время судно стояло на якоре возле города Котону.

Известно, что пираты добрались до него на катере. Они захватили некоторых членов экипажа, но часть моряков успели закрыться в специальном защищенном помещении. По данным издания Marine Insight, всего на борту находились 29 человек — 11 из них смогли укрыться. В посольстве России отметили, что пираты захватили семь или восемь моряков. Пока точно не известно, оказались ли в числе заложников россияне.

В настоящее время контейнеровоз заблокирован патрульными катерами ВМС Бенина и находится в территориальных водах Республики Посольство России в Бенине и Того.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что на борту контейнеровоза находятся не только россияне, но и граждане Украины, Болгарии и Филиппин. Со ссылкой на источник агентство уточнило, что некоторые члены команды — русскоговорящие, однако их гражданство пока не установили.