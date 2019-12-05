Пираты захватили судно Индии у берегов Нигерии

В настоящее время дипломатическая миссия Индии, власти и силы безопасности в Нигерии расследуют похищение судна Nave Constellation вместе с членами экипажа. Захват произошел у берегов острова Бонни-Айленд. Он находится в части Гвинейского залива у побережья Нигерии в части Гвинейского залива.

По информации СМИ, корабль Nave Constellation шел под флагом Гонконга. 3 декабря пираты напали на судно. В экипаже было 18 граждан Индии и один гражданин Турции. Известно, что корабль освободили. Теперь его охраняют ВМС Нигерии. Однако судьба моряков еще не известна.