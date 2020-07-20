Пираты захватили семь россиян на судне в Гвинейском заливе

Пираты похитили 13 членов экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе. Сейчас в заложниках находятся семь граждан России.

«Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся семь российских граждан», — заявило в Fасеbооk посольство России в Нигерии.

Утром 17 июля экипаж танкера сообщил о нападении пиратов. В тот момент судно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. Танкер следовал из столицы Того — государства в Западной Африке. Во время нападения на борту оказались восемь вооруженных пиратов, которые взяли в заложники 13 из 19 членов экипажа. На борту были граждане Украины и России. К танкеру направили корабль для оказания помощи, а посольство начало выяснять всю информацию.

Это уже далеко не первое нападение пиратов на судна в Гвинейском заливе. С начала 2020 года были похищены 93 человека. За аналогичный период 2019 года было совершено на 20% меньше похищений людей.