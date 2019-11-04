Пираты похитили моряков норвежского судна MV Bonitа у берегов Бенина

«На наше судно MV Bonita напали пираты в субботу утром у берегов (города) Котону/ Бенина, пока оно стояло на якоре. Девять членов экипажа забрали с судна», — сказано в сообщении. Национальность похищенных моряков не называется.

Об инциденте местным властям сообщили оставшиеся на судне члены экипажа. Позже судно Bonita прибыло в порт Котону.

Аварийно-спасательная служба судоходной компании пытается разрешить эту ситуацию в соответствии с планами действий, разработанными для подобных случаев. Также в сообщении указано, что компания находится «в контакте с соответствующими властями».

JJ Ugland указала в своем заявлении, что уже связалась с семьями похищенных членов экипажа.