Пираты похитили моряков норвежского судна MV Bonitа у берегов Бенина
Пираты напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland и похитили девять членов экипажа. Нападение произошло у берегов Бенина. Об этом сообщила судоходная компания на своем сайте.
«На наше судно MV Bonita напали пираты в субботу утром у берегов (города) Котону/ Бенина, пока оно стояло на якоре. Девять членов экипажа забрали с судна», — сказано в сообщении. Национальность похищенных моряков не называется.
Об инциденте местным властям сообщили оставшиеся на судне члены экипажа. Позже судно Bonita прибыло в порт Котону.
Аварийно-спасательная служба судоходной компании пытается разрешить эту ситуацию в соответствии с планами действий, разработанными для подобных случаев. Также в сообщении указано, что компания находится «в контакте с соответствующими властями».
JJ Ugland указала в своем заявлении, что уже связалась с семьями похищенных членов экипажа.