Пираты похитили двух российских моряков в Нигерии

«С судна AMBIKA были похищены двое россиян и индус, посольство принимает меры по их освобождению. По имеющейся информации, их состояние оценивается как удовлетворительное», — приводит агентство слова собеседника. В посольстве добавили, что дипломаты сейчас делают все возможное, чтобы освободить моряков.

Ранее нигерийские СМИ со ссылкой на представителя ВМС страны сообщили, что местные пираты 2 января напали на судно AMBIKA. Преступники похитили трех членов экипажа судна и убили четырех военных спасателей. О требованиях пиратов информации пока нет.