Пираты освободили спустя месяц россиян, захваченных в Бенине

Пираты освободили трех россиян, захваченных в апреле на борту судна Tommi Ritscher в Бенине. Моряки уже вылетели из Лагоса и в скором времени вернутся в Россию.

«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан <…> были освобождены», — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она добавила, что из плена смогли выбраться старший помощник капитана, старший механик и электромеханик. Экипаж Tommi Ritscher вечером 23 мая вылетел чартерным рейсом во Франкфурт-на-Майне, чтобы дальше отправиться в Россию.

«Состояние здоровья моряков оценивается как удовлетворительное. В Москве выражают признательность всем, кто содействовал вызволению россиян из плена», — заключила Захарова.

Контейнеровоз Tommi Ritscher 19 апреля захватили пираты в Бенине. Судно ходило под флагом Португалии. Неизвестные добрались до него на катере и захватили несколько моряков. Среди заложников оказались граждане России. Всего на борту было 29 человек из разных стран.