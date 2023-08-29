Мир 29 августа 2023, 18:39 Пиратские радиосигналы парализовали движение поездов в Польше Хакеры остановили движение поездов в Польше и включили гимн России Unsplash

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Пиратский радиосигнал на железной дороге Польши привел к остановке движения 25 поездов в Лодзинском, Мазовецком, Опольском и Поморском воеводствах. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Польских железных дорог Кароль Якубовский.

Он подчеркнул, что опасности для пассажиров остановка поездов не представляла. В общей сложности задержка составила семь минут. Информацию о перехвате радиосигнала передали в правоохранительные службы.

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«В настоящее время движение восстановлено в прежнем режиме. На местах работает команда, которая в случае возникновения препятствий обеспечит бесперебойную связь», — привело слова Якубовского Польское агентство печати.

Представитель перевозчика добавил, что используемые для регулирования движения поездов радиосигналы не входят в систему управления железной дорогой. Но при этом, если машинисты слышат звук стоп-сигнала, они тормозят составы.

По данным журналистов, этой системой часто пользуются недобросовестные люди, которые при помощи рации, выбрав нужную частоту, отправляют в эфир останавливающий сигнал.

Журналисты газеты Wyborcza из Белостока сообщили, что стали свидетелями последней атаки на железную дорогу.

«Мы слышали сигналы, останавливающие движение поездов, и запись выступления президента России Владимира Путина вместе с гимном России на частотах машинистов», — заявили они.

По данным польских СМИ, это не первый случай принудительной остановки поездов. В минувшее воскресенье, 27 августа, полиция задержала в Подляском воеводстве двух мужчин, которые при помощи любительского радиооборудования через разные промежутки времени транслировали звук о принудительной остановке поезда.

В одном из злоумышленников полицейские узнали своего сослуживца, который находился в пьяном виде. В отношении правоохранителя начали дисциплинарное производство, а прокуратура предъявила обвинение в преступлении.