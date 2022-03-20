«Пир вранья». Доброволец из Франции обвинил западные СМИ в фейках о Донбассе

Западные СМИ использовали фото улиц Донецка после обстрела ВСУ для иллюстраций материалов о Киеве, заявил французский доброволец, снайпер Эрван Кастель. По его словам, поток фейков уже превратился в настоящее цунами.

Кастель — ветеран французской армии, ему 58 лет. В Донбасс он приехал еще в феврале 2014 года, вступив в ряды Народной милиции ДНР, написало РИА «Новости».

«Такой поток дезинформации, который можно охарактеризовать как цунами, начался в момент спецоперации российской армии в западных СМИ в манере истерики», — сказал доброволец.

Он напомнил о том, как 14 марта ВСУ нанесли удар по Донецку ракетой «Точка-У». Жертвами тогда стал 21 человек, 36 мирных жителей пострадали. Западные СМИ проигнорировали случившееся, но использовали снимки улиц города в других целях.

«Были многочисленные фотографии и репортажи с улиц, где взорвалась ракета. И эти фотографии, сделанные в Донецке, я увидел в итальянской газете с репортажем о бомбардировке Киева российской армией», — возмутился он.

По словам Кастеля, это может быть очень хорошим наглядным примером фейковой новости, когда журналисты берут фотографии ракетного удара по Донецку ВСУ, чтобы обвинить Россию в ударах по Киеву.

«И при этом никто такие репортажи не проверяет на предмет правды, <…> западная общественность потребляет все. Это пир вранья», — заключил доброволец.